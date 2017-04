Winstgroei voor NSI

NSI meldde een winst van bijna 12,4 miljoen euro, tegenover circa 4,4 miljoen euro een jaar eerder. Het directe resultaat van het bedrijf kwam uit op 12,2 miljoen euro en het indirecte resultaat bedroeg ruim 2,2 miljoen euro. NSI gaf aan tevreden te zijn met de uitvoering van de nieuwe strategie, die aan het begin van het jaar bekend werd gemaakt.

De onderneming gaf geen prognose voor onder meer de winst per aandeel af, daarvoor is het volgens NSI nog te vroeg. Wel benadrukte het bedrijf er vertrouwen in te hebben dat bijvoorbeeld de lagere operationele kosten en financieringskosten een positief effect kunnen hebben en mogelijk negatieve gevolgen van vastgoedverkopen zullen beperken.