De Jong komt over van Schiphol, waar ze verantwoordelijk was voor een vastgoedportefeuille van 2 miljard euro. Voor haar tijd op de luchthaven was ze actief als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Daar hield ze zich bezig met banken en vastgoed.

NSI legde vrijdag ook de toetreding van Margreet Haandrikman tot de raad van commissarissen aan de aandeelhouders voor. Die voordracht kon eveneens op voldoende steun rekenen.