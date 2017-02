NN laat weten 765.711 aandelen Delta Lloyd te hebben gekocht voor een gemiddelde prijs van 5,347 euro per aandeel. In totaal heeft NN nu ruim 37 miljoen aandeel Delta Lloyd in bezit.

Delta Lloyd ging eind december akkoord met een overnamebod van 5,40 euro per aandeel van NN, dat daarmee in totaal 2,5 miljard euro overheeft voor zijn branchegenoot. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april om hun stukken aan te bieden. De twee verzekeraars verwachten de deal in het tweede kwartaal af te ronden.