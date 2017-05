Goed kwartaal NN richting overname

De kwartaalcijfers van NN (voorheen Nationale-Nederlanden) toonden forse verschillen met het jaarbegin van 2016. Zo steeg het operationeel resultaat met 33,3% tot €406 miljoen, waar analisten uitgingen van een kleine toename naar €324 miljoen, en nam de nettowinst met 61% toe tot €435 miljoen.

De winstgroei kwam uit het operationeel resultaat en een minder groot verlies op de Japanse lijfrenteportefuille dan vorig jaar. Tegelijk zag NN zijn kosten weer dalen naar €748 miljoen.

De verzekeraar toonde zich erg tevreden over de verkopen, wijzend op €620 miljoen als waarde van de nieuwe productie (plus 28,3%). Dat kwam van extra verkochte levensverzekeringen in Nederland en goede cijfers bij andere Europese activiteiten.

Bij schadeverzekeringen daalde de combined ratio weer tot onder de 100% (99,8%). Dat wil zeggen dat de uitkeringen plus kosten niet meer hoger zijn dan de binnengekomen premies. Dat was in 2016 kwartaal op kwartaal wel het geval.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van NN daalde licht, van 241% bij het jaareinde naar 238% per het einde van het eerste kwartaal. Dit is in lijn met analistenverwachtingen. De verzekeraar wijst voor de daling naar marktontwikkelingen. NN’s torenhoge solvabiliteit (een van de beste van alle Europese verzekeraars) plus de €2,98 miljard aan contanten, toonde nog de oorlogskas, waarmee de aankoop van Delta Lloyd direct in contanten kon worden gedaan.

De aankoopkosten van Delta Lloyd meewegende komt NN op een solvabiliteit van ongeveer 180% aan het einde van het eerste kwartaal, aldus de verzekeraar.

Delta Lloyd

In het eerste kwartaal kocht NN zich na een door het bestuur van Delta Lloyd goedgekeurd bod al in tot grootste aandeelhouder. In april boden de meeste Delta Lloyd-aandeelhouders hun stukken aan tegen het NN-bod. Ongeveer 70% deed dat bij de eerste termijn, daarna kwam nog eens 23% over de brug. Omdat het percentage de 95% nog steeds niet overschreed, neemt NN Delta Lloyd over via een juridische fusie, waarbij de overige Delta Lloyd-aandeelhouders stukken van NN krijgen. Begin augustus wordt die fusie afgerond.

’Memorabel kwartaal’

Bestuursvoorzitter Lard Friese reageerde opgetogen bij de presentatie van de cijfers. „Dit kwartaal was een memorabele start van 2017, omdat we een stap hebben genomen om ons bedrijf klaar te maken voor de toekomst en de leidende positie in Nederland en België is verstevigd. We denken dat de overname van Delta Lloyd in het belang is van onze klanten, omdat we het productaanbod verbreden en een groter distributienetwerk creëren.

Over de kwartaalcijfers zei hij: „We blijven ons verbeteren, met kostenbesparingen in Nederland.” De 238% solvabiliteit blijft volgens de topman robuust. „Na de overname blijven we onze gediscplineerde manier van kapitaalmanagement voortzetten en een sterke kapitaalspositie behouden.”