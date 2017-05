NN prijst obligaties

Het gaat om 300 miljoen euro aan schuldpapier met een vaste coupon van 0,25 procent op jaarbasis en 600 miljoen euro aan leningen met een vaste coupon van 1,625 procent op jaarbasis. De looptijd is respectievelijk drie en tien jaar.

NN wil de opbrengst gebruiken om een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro af te lossen dat is gebruikt om de overname van Delta Lloyd te financieren. NN verwacht dat de obligatieleningen de rating BBB+ krijgen bij Standard & Poor's (S&P) en A- bij Fitch. De notering is in Amsterdam.