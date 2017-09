premium

Lage rente zadelt Vivat op met verlies

48 min geleden

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar Vivat is in de eerste helft van dit jaar in de verliezen gedoken. Dat komt door nadelige ontwikkelingen op de financiële markten, waaronder met name de lage rente. Het onderliggend resultaat verbeterde wel, dankzij een daling van de schadeclaims en kostenbesparingen.