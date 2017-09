Oranjewoud boekt winst

Oranjewoud realiseerde een winst van 7,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 9,5 miljoen euro negatief. Het operationeel resultaat (ebitda) groeide van 15,8 miljoen euro naar 30,8 miljoen euro. De opbrengsten van de onderneming dikten fractioneel aan tot iets meer dan 1 miljard euro.

De onderneming stelde in zijn handelsbericht verder dat de orderportefeuille duidelijk is gekrompen tot 2,9 miljard euro. Oranjewoud gaf geen prognose over omzet en resultaat voor de tweede helft van het jaar en heel 2017.