Ordina: IT-markt is overspannen

Klanten willen volgens haar het nieuwste van het nieuwste, dat is geen verrassing. De ontwikkelingen in de IT gaan echter snel. Daardoor is het soms moeilijk om aan bepaalde specialistische eisen van klanten te voldoen, aldus Ordina. Reden voor het bedrijf extra in te zetten op het ,,extra uitrusten" van personeel.

Het krimpende personeelsbestand bij de operationele tak van het bedrijf is volgens de woordvoerster één op één te vertalen naar de dalende omzet. ,,We hebben klanten ook vaker nee moeten verkopen", voegde ze toe.

Ordina kondigde dinsdag een nieuwe reorganisatie aan. Daarbij gaf het bedrijf ook aan dat de financiële resultaten onder druk staan. Ordina wil jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen door te snijden in managementlagen en andere medewerkers. De zegsvrouw wilde niet ingaan op het aantal banen dat zal worden geschrapt. Wel zijn de medewerkers die het betreft al ingelicht.