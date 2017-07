Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Kostenbesparing Ordina is noodzakelijk'

44 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De aankondiging van automatiseerder Ordina dat het mes wordt gezet in de organisatie om jaarlijks 5 miljoen euro aan overheadkosten te besparen is noodzakelijk om een meer commercieel bedrijf te worden. Dat stelt ING in een reactie.