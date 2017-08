Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Pershing Square ziet rendement dalen

44 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Pershing Square Holdings, het investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, heeft in de eerste helft van dit jaar 2,3 procent verloren op zijn beleggingen. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde investeringsmaatschappij in haar kwartaalbericht aan beleggers.