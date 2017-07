Pharming profiteert van schaarste

Cinryze is een medicijn tegen angio-oedeem, dat zorgt voor plotseling opkomende zwellingen. Het later door Pharming op de markt gebrachte alternatief Ruconest blijft qua omzet ver achter, maar bleek in het fase 2 onderzoek effectiever te zijn.

Cinryze wordt aan Shire geleverd door de Nederlandse voormalig bloedbank Sanquin.

Vanwege de tekorten zou Shire volgens farma-vaksites er onlangs bij artsen in belangrijke belangrijke Europese markten op hebben aangedrongen Cinryze niet meer bij een groot deel van de patiënten voor te schrijven. In Frankrijk gaat de aanbeveling zelfs gepaard met het noemen van onder meer Ruconest als alternatief.

In 2016 had Shire ook al schaarsteproblemen met Cinryze, toen onder meer veroorzaakt door technische problemen bij Sanquin.

In een reactie stelt Sanquin zich niet te herkennen in leveringsproblemen. op dit moment. "We leveren gewoon wat Shire van ons vraagt", zegt een woordvoerder.