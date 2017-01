Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

ING zet Philips op kooplijst

42 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Philips is in staat dankzij aanhoudende groei en een voorspelbaar beleid zijn winstmarge verder te verbeteren. Dat stellen analisten van ING in een donderdag gepubliceerd rapport, waarin ze het aandeel Philips op hun kooplijst zetten.