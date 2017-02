In eerste instantie wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van de app van Onelife voor zwangere vrouwen en moeders in het eerste levensjaar van hun kind. Via die app kunnen vrouwen gegevens als hun bloeddruk, gewicht en slaappatronen bijhouden en worden gewaarschuwd als zich relevante ontwikkelingen voordoen. De gegevens kunnen desgewenst direct worden gedeeld met zorgverleners.

Philips meldde geen financiële details van de investering en de samenwerking.