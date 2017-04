premium

Philips behaalt meer omzet en winst

25 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft in het eerste kwartaal ondanks grote schommelingen in de markten waarin het actief is de omzet weten op te voeren. Ook de winst zat in de lift, blijkt uit de maandag gepubliceerde kwartaalcijfers van het technologieconcern.