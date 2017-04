Winstgevendheid Philips neemt fors toe

Philips werd dit kwartaal door STOXX Europe 600 geherclassificeerd van ‘Industrie’ naar ‘Zorg’ en zag daarna zijn beurskoers oplopen tot boven de €30, het hoogste punt sinds juni 2002. Volgens ceo Frans van Houten ‘erkent dit onze transformatie naar een gezondheidstechnologiebedrijf’.

Diagnosis & Treatment en Personal Health zagen de marges toenemen. In de Verenigde Staten ontving het bedrijf goedkeuring voor een technologie waarmee leveraandoeningen in kaart kunnen worden gebracht zonder daarvoor het lichaam te hoeven binnendringen.

In het Personal Health-segment lanceerde Philips onder meer een nieuwe tandenborstel, de DiamondClean Smart. Ook werd de succesvolle OneBlade-scheerlijn uitgebreid met varianten die meer functionaliteit in huis hebben. Het produceren van één scheermes is goedkoper dan een systeem met drie scheerkoppen.

Voorts meldde Philips maandagochtend dat de gesprekken met de Amerikaanse waakhond FDA over oude problemen met zijn defibrilatoren nog steeds lopen.