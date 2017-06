Activist: 'Geen brief gestuurd'

In een reactie laat het hedgefund weten: ’Doorgaans hebben wij het strikte beleid geen uitspraken te doen over posities in aandelen die we wel of niet zouden kunnen hebben.’ Daar voegt een woordvoerster aan toe: „Third Point maakt aandelenbelangen alleen bekend in brieven aan onze investeerders of via meldingen bij toezichthouders. Het mag duidelijk zijn, dat daar in dit geval geen sprake van is.”

Daarmee zaait Third Point twijfel over een eventueel belang in Philips.

Overigens kent Loeb Philips wel goed, in 2007 bezat de activist wél aandelen Philips.

Zak geld

De koers van het aandeel Philips steeg maandag tot bijna €34,- nadat de beurs opende en zondag het bericht naar buiten kwam over de vermeende positie van Third Point in Philips. Dinsdag zakte het aandeel alweer 1,5%.

Third Point ijverde eerder voor een opsplitsing van DSM. Daar had het beperkt succes mee. Uiteindelijk verkocht DSM enkele cyclische chemie-onderdelen en zijn laatste farmacieactiviteiten.

Een al langer gaand gerucht op de Zuidas is dat Third Point overigens wel degelijk een zak geld heeft en van plan zou zijn daarmee in een Europees bedrijf een stevig belang op te bouwen.

Philips koos er vooralsnog voor geen inhoudelijke reactie te geven op dit bericht.