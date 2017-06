Philips rondt verkoop Lumileds af

Philips meldde in december een belang van ruim 80 procent in Lumileds te verkopen aan de groep onder leiding van het Amerikaanse Apollo. Lumileds maakt losse verlichtingscomponenten. Het past daarmee niet in de toekomstplannen van Philips, dat zich toelegt op gezondheidstechnologie.

Philips besloot al medio 2014 tot een verkoop van Lumileds. Het dacht eerder een koper te hebben gevonden in het Chinese Go Scale Capital, dat bereid was bijna 3 miljard dollar neer te tellen. Voor die deal gaven Amerikaanse toezichthouders echter geen toestemming.