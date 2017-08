Philips krijgt patentmiljoenen van Zoll

Beursagenda vrijdag



07:00

NL: Halfjaarcijfers Fagron, WDP



08:00

Duitsland: Industriële orders



13:00

VS: Kwartaalcijfers Liberty Media



14:30

VS: Werkgelegenheid en -loosheid (juli), handelsbalans (juni)



22:15

VS: Kwartaalcijfers Berkshire Hathaway