Philips digitaliseert twee laboratoria

35 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft twee pathologische laboratoria in Oostenrijk voorzien van digitale apparatuur. Het medisch technologiebedrijf installeerde apparatuur bij het Pathologie-instituut in Hall en het Pathologie-instituut van de Tirol Kliniken in Innsbruck.