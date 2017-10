Verscherpt toezicht op Philips-fabrieken VS

Bij inspecties kwam eerder al naar voren dat Philips bij de productie van defibrillatoren in Noord-Amerika niet aan alle kwaliteitseisen voldeed. Daarom is onder meer besloten om voorlopig te stoppen met het maken van die apparaten in de fabrieken in Andover en Bothell, totdat de FDA heeft vastgesteld dat de regels weer worden nageleefd.

Philips voorziet een nadelig effect van 20 miljoen euro op het bedrijfsresultaat (ebita) in het vierde kwartaal van 2017, en van 60 miljoen euro in 2018. De totale omzet uit de verkoop van het soort defibrillatoren waar de maatregelen betrekking op hebben, kwam in 2016 neer op circa 35 miljoen euro per kwartaal.