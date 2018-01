premium

Philips geeft slapers een uitgerust gevoel

Gisteren, 18:45

LAS VEGAS (AFN) - Philips heeft op de grote technologiebeurs CES in Las Vegas SmartSleep aangekondigd. Dat is een zogeheten sleeptracker die digitaal bijhoudt in wat voor soort slaap iemand zich bevindt. Ook zit er technologie in het apparaat die de slaap van de gebruikers beïnvloedt zodat ze zich overdag uitgeruster gaan voelen.