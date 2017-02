CEO PostNL gaat achteruit in loon

Verhagen kreeg vorig jaar extra maandsalaris omdat ze 25 jaar bij de zaak was. De topvrouw ging echter toch achteruit in loon, omdat ze niet langer haar ’bonus’-compensatie krijgt. Een aantal jaar geleden is PostNL overgestapt op meer vaste in plaats van variabele beloning. Om dit verlies te ’compenseren’, kreeg de bestuursvoorzitter de afgelopen drie jaar een extra vergoeding van jaarlijks ongeveer €250.000.

Als de overname van PostNL door Bpost was doorgegaan, had Verhagen drie miljoen extra kunnen toucheren. De topvrouw was vorig jaar volgens bronnen bereid om haar positie op te geven bij een samengaan met de Belgen.

Verhagen is in beeld voor andere functies, onlangs onder meer bij ABN Amro als opvolger van Gerrit Zalm, maar ook voor functies elders in het Europese bedrijfsleven. Verhagen moet PostNL na het afspringen van de overname door Bpost weer zelfstandig op de rit krijgen. Beleggers straften PostNL maandag af bij de presentatie van een nieuw strategisch plan en het dividendherstel.