PS Nachtdistributie heeft een fijnmazig distributienetwerk in de Benelux waar het voor verschillende klanten en sectoren pakketten gedurende de nacht aflevert.

Met de overname wordt het sorteercentrum van PS Nachtdistributie in Vianen toegevoegd aan het netwerk van PostNL.

Door de overname kan PostNL 24 uur per dag, 7 dagen in de week pakketten in de Benelux bezorgen, aldus directeur Pakketten & Logistiek Gerrit Mastenbroek van PostNL.