Sandd valt PostNL aan

In november heeft Sandd een plan gepresenteerd aan demissionair minister Kamp (Economische Zaken) die over de zogeheten wet op universele postdienstverlening (UPD) gaat. Deze wet regelt de postbezorging aan particulieren, de hoogte van de postzegelprijs, het aantal bezorgdagen en het aantal brievenbussen dat in Nederland staat.

Sandd, de tweede postbezorger van Nederland, heeft al een aantal jaren de ambitie om deze UPD uit te voeren. De postzegelprijs zou in het geval van Sandd-dienstverlening dalen van €0,78 naar €0,55 zo blijkt uit het bedrijfsplan, dat in handen is van deze krant.

Lees hier het gehele artikel over de ambities van Sandd in Nederland.