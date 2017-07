Postbedrijven moeten samenwerken

Dat blijkt uit een analyse van het ministerie van Economische Zaken, die vandaag verschijnt.

„De tas van de postbode en de brievenbussen raken steeds leger, terwijl de eisen aan bezorging hoog zijn. Dat dwingt ons om op korte termijn het gereguleerde deel van de postmarkt te herzien”, zegt minister Kamp naar aanleiding van de studie.

Hij wil zo snel mogelijk ’een discussie’ starten met de betrokken postbedrijven. De postmarkt in Nederland wordt gedomineerd door PostNL en Sandd.

10julMS DFT Brievenpost cijfers.pdf Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken). Foto: ANP

De zogeheten wet op universele postdienstverlening (UPD) regelt de postbezorging aan particulieren, onder meer het aantal bezorgdagen, de postzegelprijs en het aantal brievenbussen in Nederland. PostNL voert de UPD op dit moment uit.

Minister Kamp is voorstander van aanpassing van deze regelgeving, maar de keuzes die daarin gemaakt worden, zullen door zijn opvolger gemaakt worden.

De afgelopen jaren verdubbelde de prijs van een postzegel zodat een kaart of brief versturen steeds duurder is geworden. De onderzoekers stellen nu dat de rek eruit raakt.

Versobering van de regeling lijkt onvermijdelijk, maar is lastig. Zo is het op grond van Europese regelgeving verplicht dat er vijf dagen in de week post bezorgd moet worden. Voor ’the last mile’, het kostbaarste onderdeel, kan samenwerking gezocht worden met lokale postbedrijven.

Uit het onderzoek van het ministerie blijkt dat de levering van het resterende volume brievenpost waarschijnlijk in de toekomst worden meegenomen in andere logistieke ketens, bijvoorbeelde pizza- of pakketbezorgers.

Transporteurs als DHL en FedEx gaan ook dagelijks langs de deuren als gevolg van de sterke groei van het online-winkelen en zij zouden daarom ook brieven kunnen meenemen. Het aantal bezorgde pakketjes ten opzichte van 2010 is hard gestegen van 160 miljoen naar 300 miljoen stuks.

Het ministerie ziet dat er een hybride model zou kunnen ontstaan; concurrentie waar het kan, samenwerking waar het moet, bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden. Kamp vindt verder dat postbedrijven zelf op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen.

Verder worden er momenteel tientallen miljoenen verspild door de postbedrijven, omdat er op een kunstmatige manier concurrentie afgedwongen moet worden in een krimpende markt. „Door dalende volumes wegen de voordelen van concurrentie mogelijk minder op tegen de nadelen van het niet volledig kunnen benutten van schaalvoordelen”, stelt het rapport.

De studie biedt een opening naar het initiatief van postbedrijf Sandd. Dit bedrijf heeft eind vorig jaar een ondernemingsplan bij minister Kamp neergelegd om de UPD te gaan verzorgen. Bij de dienstverlening van Sandd zou de postzegelprijs met 40% omlaag kunnen naar €0,55 per zegel, waar PostNL nu €0,78 in rekening brengt. De partijen in de Tweede Kamer reageerden enthousiast over het voorstel van de concurrent van PostNL.