'Kamp biedt ruimte kostenbesparing'

Kamp liet maandag weten dat er mogelijk minder verplichte bezorgdagen komen en dat post versturen wellicht duurder kan worden. Ook zouden meerdere bedrijven de dienst kunnen gaan uitvoeren, of mogelijk alleen de ,,last mile'' van de sorteercentra naar de brievenbus. Ook vraagt Kamp zich af of verdere concurrentie op delen van de postmarkt wel gewenst is.

Volgens de ING-marktvorsers lijkt het er daarmee op dat er meer consolidatie op de markt mogelijk zou kunnen worden gemaakt en dat zien ze als positief voor PostNL. ING handhaaft het buy-advies. PostNL was maandag omstreeks 10.10 uur de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 3,5 procent op 4,23 euro.