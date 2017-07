Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Sterke omzetgroei voor koeriersbedrijven

49 min geleden

DEN HAAG (AFN) - Koeriersbedrijven profiteren volop van de stijgende verkopen via internet. Pakketbezorgbedrijven zagen hun omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 12,5 procent groeien, de sterkste omzetstijging in tien jaar.