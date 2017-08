Bpost groeit flink met pakjes

De totale opbrengsten kwamen ruim 18 procent hoger uit dan een jaar eerder, op een kleine 700 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat was in lijn met een jaar terug en onder de streep zag Bpost de kwartaalwinst met 13,5 procent oplopen tot bijna 100 miljoen euro. Daarmee werd overigens niet aan de verwachtingen van analisten voldaan. Die hadden in doorsnee op betere cijfers gerekend.

,,We bevestigen onze ambitie om hetzelfde operationele resultaat en dividend te behalen als vorig jaar'', zo verklaarde topman Koen Van Gerven. De postbaas sprak van ,,uitmuntende prestaties van de pakjes''. Ook wees hij op de positieve bijdrage van doorgevoerde overnames en strikte kostenbeheersing bij het bedrijf.

Milieuvriendelijk

Maandag werd tevens een nieuwe deal aangekondigd: de overname van Bubble Post. Dat bedrijf stelt ongeveer honderd personen te werk en was vorig jaar goed voor een jaaromzet van 3,6 miljoen euro. De activiteiten zijn toegespitst op slimme stadsdistributie, waarbij pakjes van verschillende leveranciers met slimme software worden gebundeld en vervolgens uitgeleverd met milieuvriendelijke voertuigen.

Bpost zag vorig jaar nog pogingen om PostNL over te nemen stranden. Het Nederlandse postbedrijf vond het bod van Bpost te laag, en wilde verder onder meer voorkomen dat het onder invloed van de Belgische overheid zou komen. België is grootaandeelhouder van Bpost.