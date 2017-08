Conflict pakketbezorgers en PostNL

Pakketbezorgers zouden in sommige gevallen honderden euro's per maand te weinig ontvangen. Vakbond FNV heeft via de Stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB) al tientallen transportbedrijven nabetalingen opgelegd vanwege schending van de cao. De naheffingen lopen op tot 100.000 euro. Ook onderaannemers die werken voor pakketbezorgers als DHL, DPD en GLS zouden zich niet aan de regels houden.