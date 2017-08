De afgelopen jaren heeft PostNL volgens de ACM steeds winst gemaakt op het basispakket. In 2016 lag het positief rendement op 6,3 procent. Dit ligt onder het maximale rendement dat PostNL wettelijk mag behalen.

Postzegels zijn de laatste jaren al vaker stevig in prijs verhoogd. PostNL ziet zich gedwongen om zijn prijzen telkens op te voeren om de aanhoudende krimp in het brievenverkeer te compenseren. Een postzegel voor gewone binnenlandse post kost nu 78 cent. Dat was in 2012 nog 50 cent.