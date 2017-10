premium

'VVD'er op EZ positief voor PostNL'

39 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Het is in het voordeel van PostNL dat er weer een VVD-minister op Economische Zaken komt te zitten. Dat vinden analisten van ING die denken dat het waarschijnlijker is dat een VVD'er meer ingrijpende wijzigingen doorvoert in de postmarkt, dan bijvoorbeeld een D66'er of ChristenUnie-minister.