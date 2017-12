premium

PostNL bezorgt meer pakjes voor feestdagen

Gisteren, 17:24

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft in de sinterklaasperiode en in de dagen voor kerst in totaal 32,9 miljoen pakketten afgeleverd in Nederland en België. Daarmee hebben de pakketbezorgers van het bedrijf weer nieuwe records in de boeken gezet.