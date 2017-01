Randstad lijft Ausy definitief in

Randstad kondigde in juni aan 55 euro per aandeel te bieden voor Ausy, wat neerkomt op zo'n 285 miljoen euro in totaal. Ausy richt zich met name op de sectoren ruimte- en luchtvaart en telecom, maar levert ook diensten aan de olie- en gasindustrie. Het bedrijf draaide in 2015 een omzet van 394 miljoen euro en had 4500 medewerkers verspreid over tien landen. Het merendeel werkt in Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en België.