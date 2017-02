Analisten omarmen Randstad

„Dit heb ik lang niet gezien”, zegt Marc Zwartsenburg (ING) tegen financieel persbureau ABM. De marktvorser valt ook vooral de omzettrend in januari op: +5 à 6%. „Randstad laat dat nu al zien, terwijl de consensus voor het hele jaar er duidelijk onder zat.”

Kean Marden (Jefferies) vindt dat die consensus, op dit moment +3,6%, nu wel omhoog kan. Marden meent dat de verwachte winst per aandeel nu met 5% omhoog kan. David Vagman (KBC Securities) wijst op het recorddividend dat Randstad wil uitkeren: €1,89 per aandeel, tegen de verwachte €1,82.

Volgens zakenbank Morgan Stanley zijn de goede resultaten vooral te danken aan groei in Europa. Zo steeg in Frankrijk de omzet met 10%, en ging de ebita-marge van 5,2 naar 5,5%. Ook in Duitsland ging de omzet met 10% omhoog. In beide landen is de groei daarmee verdubbeld.

Onder invloed van de goede cijfers sprint het aandeel Randstad voorbij de €58, meer dan 5% hoger dan gisteren.