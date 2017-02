Randstad maakte maandag bekend dat het beurswaakhond AMF om toestemming heeft gevraagd de resterende aandelen te bemachtigen. Randstad stelde de prijs per aandeel Ausy vast 55 euro per stuk. en 63,51 euro per aandeel Ausy Ornane.

Randstad kondigde eind januari aan dat het Ausy definitief had ingelijfd. De uitzender heeft momenteel 5.872.8282 aandelen Ausy in handen. Dat komt neer op ruim 95 procent van de stukken en het stemrecht. Ausy en Ausy Ornane verdwijnen per 23 februari van de beurs.