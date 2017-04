Bij de presentatie van de jaarcijfers liet Randstad al weten dat de autonome groei in januari en februari 5 à 6% bedroeg. Die groei is in maart dus nog verder versneld. Ook in april ’zet die trend door’, aldus het bedrijf.

Randstad dankt de omzetgroei naar eigen zeggen vooral aan groei in Europa. In Nederland is dat nog bescheiden (+1%), maar in België en Luxemburg (+10%) timmert het uitzendconcern al veel harder aan de weg. In Italië werd zelfs 23% aan de omzet toegevoegd.

In de Verenigde Staten groeit de omzet van Randstad nog niet, net als in het vierde kwartaal van vorig jaar blijft dat cijfer daar stabiel. In Groot-Brittannië krimpt Randstad met 4%, tegen -3% in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Ook het onderliggende bedrijfsresultaat valt iets hoger uit dan wat analisten voorspelden. De ebita van Randstad komt uit op €209 miljoen, tegen een consensus van €198 miljoen.