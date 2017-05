Omzet uitzendbranche stijgt verder

Ook het totaal aantal uitzenduren nam toe .Het totaal aantal uitzenduren steeg in de periode met 1,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, aldus het statistiekbureau.

Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,5 procent. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen, zo constateert het CBS. Daarentegen daalde het aantal uren in kortlopende contracten in het eerste kwartaal met 0,8 procent. In de voorgaande drie kwartalen nam de stijging van deze uitzenduren al af.

In het eerste kwartaal van 2017 groeide het aantal banen met 56.000. De grootste banengroei trad, met 19.000, opnieuw op bij de uitzendbureaus. Verder is het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal gestegen met 13.000. Dat is de sterkste kwartaal-op-kwartaalstijging in ruim tien jaar tijd.