Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Minder winst Randstad op hogere omzet'

1 uur geleden

AMSTERDAM (AFN) - Randstad presenteert volgende week dinsdag waarschijnlijk een hogere omzet maar een iets lagere winst over het tweede kwartaal dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de gemiddelde verwachting van twaalf door Randstad zelf geraadpleegde analisten.