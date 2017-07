Analisten positief verrast door Randstad

Bij de Amerikaanse vacaturesite, sinds oktober onderdeel van de uitzendreus, daalde de omzet vorig kwartaal met 16%, net zo hard als in het eerste kwartaal. Randstad stelt dat het fors heeft geïnvesteerd in marketing, en dat het tijd kost voor dat ook in de omzetten te zien is.

Over de hele linie haalde Randstad een kwartaalomzet van €5,9 miljard, en een onderliggend bedrijfsresultaat van €262 miljoen. Ook dat was meer dan analisten in doorsnee verwachtten.

Kean Marden (Jefferies) is zeer te spreken over Randstads resultaten in Frankrijk. In dat land, waar intercedenten als eersten gebruik mogen maken van nieuwe technologie om kandidaten en bedrijven aan elkaar te koppelen, steeg de omzet met 14%, en nam de ebita met 26% toe.

JP Morgan Cazenove was positief verrast door de omzetstijging, maar had de winst op €277 miljoen ingeschat.

KBC vindt verder onder meer de brutowinst van Randstad wat tegenvallen. Omdat het aandeel Randstad in de markt de laatste tijd relatief laag gewaardeerd is, verwachten de analisten dat beleggers op de beurs toch positief zullen reageren op het kwartaalbericht.

Dat gebeurde inderdaad: in de eerste handelsuren stond Randstad 5,6% hoger.