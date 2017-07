Refresco: geen bod van PAI

,,We kunnen niet reageren op geruchten. Er is geen bod van PAI. We reageren pas naar de markt als er echt iets is’’, zegt ceo Hans Roelofs van Refresco.

Ook zegt hij zich niet te herkennen in plannen om Refresco defensief met het Amerikaanse Cott te laten fuseren, om zo het bod van PAI te kunnen weerstaan.

Zes weken oud

Persbureau Bloomberg bracht deze berichten vrijdag naar buiten. Volgens Roelofs zijn de berichten al zes weken oud. ,,Ik herken ze niet.’’

Volgens Bloomberg zit er een nieuw bod van PAI aan te komen. De Fransen zouden nu €1,6 miljard willen betalen, terwijl Refresco in april nog een bod van €1,4 miljard afwimpelde.

Twee jaar geleden, voor Refresco naar de beurs ging, waren de Fransen ook al in de race voor de bottelaar. Ook toen boden ze €1,4 miljard. De toenmalige eigenaar 3i berekende dat een beursgang €1,5 miljard zou opleveren. En dus ging Refresco naar de beurs. Had PAI zijn bod toen licht verhoogd, dan waren ze twee jaar geleden al eigenaar van Refresco geweest.

Proefballonnetje

Door de ontkenning van ceo Hans Roelofs lijkt het er op dat de Fransen een proefballonnetje hebben opgelaten, om te kijken of het nu wel zou lukken om Refresco binnen te hengelen. Desondanks prikkelde het nieuws van een mogelijke overname de fantasie van analisten.

,,Een nieuw bod van PAI Partners op bottelaar Refresco kan om verschillende redenen logisch zijn’’, stellen analisten van KBC Securities. KBC meent dat Refresco een gezonde pijplijn aan overnamedeals heeft en dat daar belangrijke synergievoordelen uit behaald kunnen worden. Verder is het platform in de VS ondergewaardeerd door gebrek aan schaalgrootte. De Amerikaanse markt is erg gefragmenteerd en Refresco kan als consolidatiepartij optreden, denkt de bank.

Ook de analisten van NIBC zien wel wat in een verkoop. Maar zij vinden dat PAI meer geld moet betalen. NIBC denkt dat Refresco mogelijk €25 per aandeel waard is, fors meer dan de €20 die PAI volgens de geruchten nu wilde betalen. Maar hoe legt PAI zijn aandeelhouders uit dat het Refresco voor €25 koopt, terwijl dat twee jaar eerder voor pakweg €19 had gekund?