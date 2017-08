'Refresco verder gegroeid'

De marktvorsers schatten in dat de onderneming achter onder meer Wicky-limonade afgelopen kwartaal ruim 2 miljard liter aan dranken heeft verkocht, tegen 1,7 miljard liter in het tweede kwartaal vorig jaar. De volumegroei op eigen kracht zou 1,4 procent bedragen. Mogelijk speelde het gunstige weer in de betreffende maanden hierbij ook een rol.

Refresco wist volgens de prognoses 596 miljoen euro een omzet te draaien, waar een jaar eerder 558,7 miljoen euro in de boeken ging. De opbrengsten werden onder meer gestuwd door eerdere overnames. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) ging waarschijnlijk omhoog van 68,3 miljoen euro naar 75 miljoen euro.

Cott

Het van huis uit Rotterdamse bedrijf haalde eind vorige maand nog het nieuws met een overeenkomst over de overname van de bottelactiviteiten van zijn Amerikaanse branchegenoot Cott. Daarvoor legt Refresco circa 1,1 miljard euro op tafel. Door de deal wordt het bedrijf naar eigen zeggen marktleider in de VS en Europa.

De afgelopen periode staken verder meermaals berichten de kop op dat de Franse investeerder PAI Partners nog steeds zou azen op Refresco. Die overnamegeruchten hebben volgens het bedrijf geen invloed gehad op de beslissing van Refresco om zelf weer een slag te slaan.