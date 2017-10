'Onzekerheid rond nieuwe bod op Refresco'

Het nieuwe bod bedraagt 19,75 euro per aandeel ofwel 1,6 miljard euro en is ongevraagd. In april kwam PAI ook al met een ongevraagd bod, van 1,4 miljard euro. Dat werd toen afgewezen door Refresco.

ING-analist Matthias Maenhaut stelt dat het enkel gaat om een voorstel, en dat er nog geen overeenkomst is. ,,Er is geen advies van het bestuur van Refresco, de voorwaarden zijn onbekend dus het is heel moeilijk om de uiteindelijke uitkomst te voorspellen.''

Voorwaarden

Analist Alan Vandenberghe van KBC wijst naar het gebrek aan helderheid over de voorwaarden die worden gesteld aan het bod. Hij gaf verder aan dat voor de overname van de bottelactiviteiten van het Amerikaanse Cott door Refresco er geruchten waren over een bod van PAI van meer dan 20 euro per aandeel. Het nieuwe bod zorgt dus voor weinig vertrouwen op een succesvol einde, aldus de analist.

ING en KBC hebben een buy-advies voor Refresco. Het aandeel won dinsdagochtend omstreeks 10.50 uur bijna 8 procent tot 18,70 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.