'Amundi aast op pand van Unibail-Rodamco'

19 min geleden

PARIJS (AFN) - De Franse vermogensbeheerder Amundi is de belangrijkste gegadigde voor de overname van het kantoorgebouw Capital 8 in Parijs van Unibail-Rodamco. Dat melden ingewijden. Het in Amsterdam aan de beurs genoteerde vastgoedfonds zou een bedrag van zo'n 850 miljoen euro voor het pand kunnen vangen.