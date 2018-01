Nijenhuis kleiner in RoodMicrotec

Nijenhuis heeft momenteel nog een kapitaalbelang en stemrecht van 2,98 procent in Rood. Dat was bij een eerdere melding nog 4,97 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Vrijdag bleek dat het definitieve vertrek van Nijenhuis bij Rood ook financieel is geregeld. Hij krijgt in totaal 400.000 euro uitgekeerd, verspreid over twee tranches. De eerste wordt deze maand uitgekeerd, de tweede uiterlijk in januari 2019.

Nijenhuis was twaalf jaar lang de hoogste baas bij de toeleverancier aan de chipindustrie, maar deed in 2016 een stapje terug. Eerst bleef hij als commissaris bij de onderneming betrokken, daarna als adviseur. Die functie legde hij eind vorig jaar neer.

De uitstaande opties van Nijenhuis zullen tot 1 juli 2019 geldig blijven, aldus Rood vrijdag.