Door de samensmelting kan Noble stevig uitbreiden in de Amerikaanse schaliegassector. De deal brengt duizenden boorlocaties onder één dak. Noble is daarbij van plan om de productie van de bezittingen van Clayton flink te laten toenemen. Deze zijn nu goed voor het equivalent van zo'n 10.000 vaten per dag. Dat moeten er in 2020 circa 60.000 zijn. De kostenbesparingen door de deal worden door Noble geschat op zo'n 75 miljoen dollar per jaar.