Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Winst PetroChina grotendeels door het putje

41 min geleden

PEKING (AFN) - Het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina heeft zijn nettowinst over het afgelopen jaar met 80 procent zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. De uitglijder is te wijten aan de lage olie- en gasprijzen, zo meldde het concern woensdag in een handelsupdate.