'Shell voert winst op in lastige oliemarkt'

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), exclusief eenmalige posten, wordt volgens een door Bloomberg opgestelde analistenconsensus geschat op 2,8 miljard dollar, tegen 1,8 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2015. De omzet komt naar verwachting uit op 68,2 miljard dollar.

In een vooruitblik op de cijfers wijst ING erop dat de belangrijkste ontwikkeling in het afgelopen kwartaal voor Shell het herstel van de olieprijzen was. Daarnaast wijst de bank op de bijdrage van het overgenomen BG Group aan de resultaten en de omvangrijke kostenbesparingen bij het bedrijf. ING denkt dat het dividend over 2016 onveranderd blijft op 1,88 dollar per aandeel.

ING stelt verder dat Shell goed op koers ligt met zijn doelstellingen. De winst per aandeel zal weer gaan stijgen, vooral geholpen door de kostenbesparingen. Ook bij het desinvesteringsprogramma van 30 miljard dollar boekt Shell vooruitgang. Dinsdag werd nog bekend dat Shell in dat kader voor 3,8 miljard dollar aan bezittingen op de Noordzee en voor 900 miljoen dollar aan activiteiten in Thailand van de hand doet.