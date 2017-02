Naar verluidt is met de verkoop een bedrag van 1 miljard dollar gemoeid. DUC is eigenaar van de Deense offshore-olie- en gasvelden in de Noordzee. Andere partijen in de joint venture zijn Maersk, Chevron en de overheidsinstelling Nordsøfonden.

Bank of America zou zijn ingeschakeld om de verkoop te begeleiden.