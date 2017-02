Repsol wil kosten sneller verlagen

Repsol boekte in het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 698 miljoen euro, tegen 453 miljoen euro een jaar eerder. In 2016 werd voor 1,6 miljard euro aan kosten bespaard, wat al meer was dan oorspronkelijk beoogd. De kwartaalresultaten waren beter dan analisten gemiddeld hadden gedacht. Het aandeel Repsol ging omhoog op de beurs in Madrid.