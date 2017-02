premium

Shell investeert in Argentijns schalieveld

22 min geleden

BUENOS AIRES (AFN) - Shell heeft met het Argentijnse oliebedrijf YPF overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van delen van het schalieveld Vaca Muerta in het Zuid-Amerikaanse land. Beide bedrijven krijgen een belang van 50 procent in het proefproject. Shell investeert in twee fases 300 miljoen dollar in het project.